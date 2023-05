Justice Suisse-Espagne: Deux enfants espagnols peuvent rester en Suisse avec leur mère

Saisi par le père des enfants, le TF valide ainsi la décision des autorités neuchâteloises qui ont décidé, en février, de ne pas renvoyer la maman et ses enfants en Espagne. Selon la RTS, qui a rendu public l’arrêt du TF, les juges de Mon-Repos ont des doutes sur les capacités parentales du père et estiment qu’une séparation avec la maman «serait fortement dommageable pour les enfants au vu de leur état de santé». Avocat du père dont le recours a été rejeté, Me Frédéric Hainard estime que cet arrêt pourrait créer un appel d'air et faire de la Suisse, «une terre d'accueil pour les enlèvements internationaux».