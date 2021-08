Pologne : Deux enfants évacués d’Afghanistan intoxiqués aux champignons

Les deux garçons ont besoin d’une greffe de foie après avoir consommé des champignons vénéneux dans un centre pour réfugiés près de Varsovie.

Les deux garçons âgés de six et huit ans se sont accidentellement empoisonnés aux champignons.

Après l’arrivée des Afghans dans ce centre, Artur Tusinski a conduit une collecte de produits d’hygiène de base et pour enfants. Selon le site d’information OKO.press, le père des enfants, un comptable, a travaillé pendant plusieurs années pour l’armée britannique et la famille a été évacuée par l’armée polonaise à la demande de la Grande-Bretagne. Selon le portail, la famille – composée de 12 personnes – est arrivée à Varsovie lundi dernier, et les deux garçons sont âgés de six et huit ans. Leur sœur, âgée de 17 ans et également intoxiquée, va mieux, a indiqué OKO.press.