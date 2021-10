Belgique – Deux enfants kidnappés par un voisin pédophile

Un homme de 49 ans a enfermé durant plus de deux heures deux enfants de 4 et 6 ans, ce samedi, dans l'est de la Belgique. Il était connu pour des faits de pédophilie.

Le kidnappeur dort à nouveau en prison. AFP

Tout un quartier de La Calamine a vécu un véritable enfer, samedi, en fin de journée. Deux enfants de 4 et 6 ans ont en effet disparu avant d'être retrouvés chez un voisin, connu et jugé pour des faits de pédophilie. Cette sordide affaire s'est déroulée dans l'est de la Belgique, dans la partie germanophone proche de l'Allemagne et des Pays-Bas.

Selon les journaux du groupe Sud Presse, Amir, 4 ans, et Sophia, 6 ans, ont disparu au moins deux heures, avant que leur maman ne les entendent crier et frapper à la fenêtre d'une toute proche maison de leur domicile. Le papa, Adam, 34 ans, s'est alors empressé de défoncer la porte de cet immeuble, où ses deux enfants ont été retrouvés en compagnie d'un homme de 49 ans, en slip, et déjà condamnés à trois ans de prison pour le viol d'un enfant en 2009.