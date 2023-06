Etats-Unis: Deux enfants qui jouaient avec leurs chatons tués par balles

Deux frères de 9 et 8 ans ont été les victimes d’une fusillade dont ils n’étaient pas la cible, mardi en Pennsylvanie.

Jesus et Sebastian se sont retrouvés au cœur d’un règlement de comptes. GoFundMe

Au lendemain d’un énième drame impliquant des enfants et une arme à feu, une nouvelle tragédie ayant coûté la vie à deux frères de 8 et 9 ans était relatée jeudi dans la presse américaine. Mardi soir à Lebanon (Pennsylvanie), Jesus et Sebastian étaient en train de jouer avec leurs chatons dans leur jardin quand des coups de feu ont retenti. Les deux enfants ont été tués, tout comme Joshua Lugo-Perez, un jeune homme de 19 ans qui vivait dans la même maison qu’eux mais qui n’était pas de la famille.

Un voisin âgé de 33 ans a été touché d’une balle perdue, mais ses jours ne sont pas en danger, selon le «Lebanon Daily News». Jesus et Sebastian ont été les victimes de ce que les autorités appellent un «incident ciblé», c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas visés par les tirs. Selon Bret Fisher, chef de la police locale, Joshua Lugo-Perez était la véritable cible, en raison d’un «ancien contentieux». Selon les constatations des forces de l’ordre sur place, au moins 27 coups de feu ont été tirés avec deux armes différentes.

Deux arrestations

«En tant que maman, je ne peux pas dire à quel point j’ai le cœur brisé pour les familles. Je ne peux imaginer ce qu’elles sont en train de vivre», a déclaré Sherry Capello, maire de Lebanon. L’enquête suit son cours, mais deux jeunes hommes de 22 et 16 ans ont été arrêtés mercredi. Ils ont été inculpés de trois chefs d’accusation d’homicide criminel, de voies de fait graves, d’association de malfaiteurs et d’infractions liées aux armes. Un troisième suspect non identifié est toujours dans la nature.

«Des individus de plus en plus jeunes prennent des armes de poing et commettent des fusillades insensées. (…) Tant que le criminel ne mesurera pas les conséquences de la suppression d’une vie, c’est-à-dire passer le reste de sa vie enfermé dans une cellule, rien ne changera», a déploré la procureure Pier Hess Graf lors d’une conférence de presse, jeudi.