Attaque d’Annecy (F) : Deux enfants sont toujours «en urgence vitale» 

«Il y aura des réponses qui devront être apportées (...) mais je ne comprends pas, alors qu’on est dans le temps de l’émotion, que les gamins sont au bloc opératoire, que les uns et les autres commencent à s’adonner à un jeu assez malsain des explications et des justifications, ce n’est pas le moment de le faire», a aussi mis en garde le ministre.

Macron attendu

Le président Emmanuel Macron est attendu vendredi sur place auprès des victimes de l’attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre enfants en bas âge, suscitant une forte émotion dans le pays. «À la suite de l’attaque survenue hier, le président de la République et son épouse se rendent aujourd’hui aux côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l’ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien», a indiqué l’Élysée tôt vendredi matin.