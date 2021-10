France : Deux enseignants reçoivent des menaces avec une photo de Samuel Paty

Un couple d’enseignants a reçu plusieurs courriers contenant des menaces de mort ainsi qu’une photo de l’enseignant décapité il y a un an.

Ces faits ont été portés à la connaissance de la police et «l’affaire est suivie par la division sud de la Direction départementale de la sécurité publique», poursuit-elle. Le 16 octobre, un an jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty, le couple d’enseignants a reçu un nouveau courrier de menaces de mort, précise le Parquet de Marseille.

Dispositif de sécurité

Elle ajoute que le recteur, Bernard Beignier, et le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, condamnent «avec la plus grande fermeté ces menaces et assure les enseignants, de son soutien plein et entier. Aucune menace ou agression, physique ou verbale, à leur encontre ne peut être tolérée», insiste l’académie.