Suisse : Deux enseignants sur trois ont déjà été victimes de violence

Et si elle provient la plupart du temps des parents, les élèves, les collègues et la hiérarchie exercent aussi des pressions ( voir encadré). La LCH a demandé lundi des mesures préventives et un meilleur soutien pour les professeurs concernés.

Face à cette réalité, la LCH a présenté différentes revendications. Elle demande notamment que les directions d’école, les autorités d’engagement et les équipes reconnaissent les faits et ne les minimisent pas. Elle veut aussi la création d’un service de médiation indépendant et que les écoles investissent du temps et de l’énergie dans une culture scolaire sans violence. Elle attend également un suivi statistique et une évaluation des mesures de gestion des conflits et de soutien.