Vaud: Deux équipes de foot des talus disqualifiées après un pugilat général 

Joueurs, staffs et publics des deux équipes se sont livrés à une bataille rangée, certains belligérants se servant même de leurs protège-tibias comme armes. (Image d’illustration)

Les esprits se sont échauffés le 23 avril dernier au centre sportif de Chavannes (VD) entre les deuxièmes garnitures du FC Turc Lausanne et du FC Azzurri 90 LS. Après une faute sans méchanceté à la 88e de cette rencontre de 4e ligue, la victime, un joueur de l’équipe visiteuse, a tenté un geste revanchard sur le coupable. Cela a mis le feu aux poudres dans ce match, qui s’était pourtant déroulé dans un esprit fair-play jusqu’alors.

Selon un témoin neutre, joueurs, staffs et publics des deux équipes se sont alors livrés à une bataille rangée, certains belligérants se servant même de leurs protège-tibias comme armes. Au cours de la mêlée, le capitaine d’Azzurri s’est retrouvé à terre, piétiné et roué de coups. Un autre observateur dit avoir eu peur, à ce moment-là, d’assister à un drame. Après cinq minutes d’affrontement, tout est rentré dans l’ordre, notamment grâce aux efforts déployés par les deux capitaines. Face à ces évènements désastreux, l’ACVF a décidé de frapper fort à son tour.

Dominique Fillettaz, président de la Commission de jeu et fair-play de l’ACVF

On préfère mettre des sanctions sportives parce qu’elles font plus mal que celles d’ordre financier

Les deux équipes impliquées ont purement et simplement été exclues du championnat et seront reléguées en 5e Ligue pour la saison 2023-24. La faîtière du foot vaudois se réserve également la possibilité de dénoncer le cas au Ministère public. Par la voix de son président Gilbert Carrard, l’ACVF justifie sa fermeté de la sorte: «Depuis le temps qu’on insiste sur le fair-play et qu’on déploie des moyens pour la sensibilisation, il faut qu’on sévisse lorsque des choses aussi graves se produisent. Ça fera un peu peur à tout le monde.»