Genève - Deux escrocs aux faux billets pincés dans un palace

Deux escrocs présumés ont été arrêtés fin mars au Beau-Rivage, un palace genevois. Les prévenus, un Français de 48 ans et une Roumaine de 36 ans, sont soupçonnés de s’être livrés à diverses arnaques aux faux billets à Genève, Zurich et Monaco, rapporte la «Tribune de Genève». A diverses reprises, ils se sont fait remettre ou ont tenté de se faire remettre de l’or, une montre ou des bijoux en échange de monnaie contrefaite. L’avocat d’un des deux mis en cause, Me Assaël, estime qu’ils ont été victimes d’un agent provocateur et doivent donc être acquittés. Leur autre défenseur, Me Fedele, se demande si l’escroquerie, qui suppose une astuce, est réalisée. «Une des questions est de savoir s’il est de nos jours prudent de vendre sa montre au prix de 80’000 fr. à un inconnu, lequel vous propose de vous la payer en espèces, de surcroît au coin d’une table», a-t-il confié au quotidien genevois.