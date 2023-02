Corruption au Parlement : Deux eurodéputés interpellés

«Il était visé par un mandat d’arrêt international, il a été arrêté et on attend son extradition», a déclaré ce porte-parole, Eric van der Sijpt. Tarabella et Cozzolino, collègues du groupe Socialistes & Démocrates au Parlement, sont soupçonnés d’avoir favorisé l’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions de l’institution. Ils ont tous deux été interpellés vendredi.