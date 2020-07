Cours d’assises de paris

Deux ex-agents secrets français jugés à huis clos

Les accusés sont soupçonnés de trahison au profit de la Chine. Ils risquent 15 ans de prison. L’un des espions avait été interpellé à l’aéroport de Zurich, en décembre 2017.

Un huis clos pour «empêcher la divulgation d'informations touchant à la défense nationale»: le procès très rare et ultra-sensible de deux ex-agents secrets français soupçonnés de trahison au profit de la Chine a démarré lundi portes fermées devant la cour d'assises de Paris. La demande de huis clos est venue de l'avocate générale. C'est une affaire de «pénétration par une puissance étrangère des renseignements français», a-t-elle justifié.

Les accusés comparaissent libres. Henri M., 73 ans, cheveux blancs et clairsemés, s'est approché à pas lents de la cour composée uniquement de magistrats professionnels. Le retraité, militaire de carrière, qui a passé une partie de sa vie en Chine, vit désormais en Alsace.

Informations très rares

Les deux hommes sont d'anciens agents de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service d'espionnage français, et se sont côtoyés au contre-espionnage. Ils encourent 15 ans de prison.

Les anciens agents ont été inculpés et placés en détention provisoire en décembre 2017, alors qu'ils étaient déjà à la retraite.

Vingt ans plus tôt, Henri M. avait été nommé représentant officiel de la DGSE à Pékin. Mais il a été rappelé en France dès début 1998, après avoir entamé une liaison avec l'interprète chinoise de l'ambassadeur. Il a pris sa retraite quelques années plus tard et est retourné en Chine en 2003, où il a épousé l'ex-interprète, avec laquelle il s'est installé sur l'île de Hainan, dans le Sud de la Chine.