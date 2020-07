France

Deux ex-agents secrets jugés par une Cour spéciale pour avoir trahi

L’un des espions avait été interpellé à l’aéroport de Zurich, en décembre 2017. L’affaire est classée secret-défense et le procès, qui débute lundi, devrait se tenir à huis clos.

Huis-clos probable

Quand l'affaire avait été révélée en mai 2018, les autorités françaises avaient parlé d'un cas d'une «extrême gravité». Les deux suspects sont «soupçonnés d'avoir commis des actes susceptibles d'être qualifiés d'actes de trahison (...) et susceptibles de mettre en cause les secrets de la défense nationale», avait déclaré la ministre des Armées, Florence Parly.

Le ministère de la Défense avait alors assuré que la DGSE elle-même avait détecté la fuite et «porté à sa propre initiative ces faits à la connaissance du procureur de Paris». Mais les autorités étaient restées très évasives sur les faits et n'avaient même pas dit au profit de quel pays les agents auraient trahi.

Liaison avec son interprète

En 1997, Henri M. a été nommé représentant officiel de la DGSE à Pékin, où il a occupé le poste de deuxième secrétaire à l'ambassade. Mais il a été rappelé en France début 1998, après avoir entamé une liaison avec l'interprète chinoise de l'ambassadeur. Il a pris sa retraite quelques années plus tard et est retourné en Chine en 2003, où il a épousé l'ex-interprète, avec laquelle il s'est installé sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine.

Interpellé à l’aéroport de Zurich

Franck Renaud, journaliste et auteur du livre «Les Diplomates», dans lequel il évoque le cas de Henri M., met en avant le contexte «très lourd entre la France et la Chine dans les années 1990», après Tian’anmen et l'affaire de la vente de frégates françaises à Taïwan. «C'est une affaire qui a posé pas mal de problèmes à la DGSE, qui a dû rapatrier des yeux et des oreilles du dispositif qu'elle avait installé en Chine», a expliqué Franck Renaud à l'AFP.