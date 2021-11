Genève : Deux ex-cadres de la Mairie de Lancy ont été arrêtés

La Municipalité soupçonne les deux hommes de s’être laissés corrompre.

L’ex-chef d’un service de la Mairie de Lancy et son adjoint ont été arrêtés jeudi, a révélé la «Tribune de Genève». La commune avait déposé une plainte pénale à leur encontre pour gestion déloyale des intérêts publics, violation du secret de fonction, corruption passive et acceptation d’un avantage. Elle avait pris conscience d’un potentiel problème en juillet. Le cadre était suspendu depuis la fin de l’été. Il avait ensuite démissionné, tout comme son second.