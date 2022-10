Deux ex-cadres de Swisscom condamnés pour corruption

Fausses factures établies par un complice

Le tribunal a toutefois libéré les deux hommes du chef d’accusation d’extorsion et chantage, estimant qu’ils n’avaient pas menacé leur victime; ils ont simplement promis des mandats en échange de cet argent. La cour les a cependant condamnés pour corruption passive privée et faux dans les titres. Ils écopent respectivement de 335 et 260 jours-amende avec sursis, et devront verser une indemnité de 57’000 francs.