Bellinzone (TI) : Deux ex-jihadistes genevois ont été condamnés

Le Tribunal pénal fédéral a sanctionné deux hommes qui avaient tenté de rallier la zone irako-syrienne en 2015.

Les deux hommes s’étaient radicalisés en 2014 et 2015 à la mosquée du Petit-Saconnex, à Genève.

Deux résidents genevois ont été condamnés le 20 juillet par le Tribunal pénal fédéral pour avoir essayé de rejoindre l’organisation Etat islamique en 2015. Les deux hommes, qui s’étaient d’abord connus dans la mouvance de l’extrême droite, s’étaient radicalisés en fréquentant la mosquée du Petit-Saconnex entre 2014 et 2015. Cette année-là, le premier, un binational suisse-tunisien, s’était rendu en Turquie en octobre, à Istanbul. Là-bas, il avait attendu son complice dans une «safe house» hébergeant des candidats au départ. Son acolyte l’avait rejoint en décembre. Ils étaient alors partis vers le sud de la Turquie, d’où ils devaient rallier la zone de conflit syro-irakienne. Les autorités turques les avaient interceptés. Après quelques mois de détention sur place, ils avaient été remis à la Suisse, qui les avait libérés en leur imposant diverses mesures de substitution.

Leur procès s’était déroulé le 16 juin à Bellinzone (TI). Les deux ont été reconnus coupables d’infraction à la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique», a annoncé ce vendredi le Tribunal pénal fédéral. Le premier homme a été condamné à 30 mois de prison, une peine partiellement suspendue à hauteur de 18 mois avec un délai d’épreuve de quatre ans. Une assistance de probation et des règles de conduite ont par ailleurs été ordonnées. Le second a écopé d’une peine de prison avec sursis de 22 mois, avec un délai d’épreuve de trois ans.