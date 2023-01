Etats-Unis: Deux excroissances cancéreuses retirées à Jill Biden

États-Unis : Deux excroissances cancéreuses retirées à Jill Biden

La Première dame présentait après l’opération «un gonflement du visage et des contusions» mais «se sent bien», a indiqué Kevin O’Connor, précisant qu’elle retournerait à la Maison-Blanche «plus tard dans la journée».

«Chirurgie de Mohs»

Jill Biden, 71 ans, est la Première dame la plus âgée de l’histoire des États-Unis, tandis que son époux, âgé de 80 ans, est également le plus vieux locataire de l’histoire de la Maison-Blanche. Le cancer est une cause personnelle pour Joe Biden, dont le fils Beau est décédé en 2015 d’un cancer du cerveau, et qui a fait de la réduction du taux de mortalité lié à cette maladie une «priorité présidentielle».