Football – Deux exploits n’ont pas suffi au SLO

C’est un peu le problème du Stade Lausanne-Ouchy de cette saison: il cesse parfois, pour une durée indéterminée, de susciter toute émotion pour quiconque pose ses yeux dessus avec un minimum d’intérêt. Alors samedi, lorsque M. Huwiler a sonné le début de la seconde mi-temps, le SLO s’est réveillé d’un long sommeil, débuté quelque part durant son match de reprise à Yverdon un week-end plus tôt. C’est son drame.

Son bonheur, c’est de se trouver presque constamment à portée d’exploits individuels. En tout cas lorsque Sofyan Chader gambade sur le terrain dans une forme correcte. Et justement, le Français était de retour dans le onze de base pour la réception d’Aarau…

Montagnes russes

De Stadistes menés 2-0 dès la 49e, en contrôle du ballon mais sans véritable projet collectif offensif, on est ainsi passé à une équipe magique et inimitable dans son style en Challenge League. Il a «juste» fallu deux prouesses techniques pour «switcher» de l’un à l’autre. La première doit beaucoup à Chader, qui a lancé deux relais avant d’enrouler une merveille de frappe dans la lucarne (52e). La seconde ne porte qu’un nom: Brighton Labeau. L’homme s’est retrouvé seul au monde à côté du poteau de corner. Tout le monde a cru au centre pour personne, sans lever la tête… sauf qu’il était question d’une inattendue tentative de tir dans un angle impossible. Lucarne, encore. Et 2-2 (58e)!