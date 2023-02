Deux faces de l’électronique le même soir à Lausanne

Soirées à Lausanne : Deux faces de l’électronique le même soir

Vendredi 10 février 2023, Lausanne va vibrer au rythme de la papesse techno Amelie Lens, au D!, et à celui du duo Ofenbach, qui donne dans une musique plus commerciale, au MAD.

Dorian (à g.) et César ont monté leur duo en 2015.

La capitale olympique va se muer en capitale du clubbing le temps d’une soirée. Vendredi 10 février 2023, les deux plus gros clubs de la ville – le MAD et le D! – vont en effet accueillir des stars de la planète électronique qui donnent pourtant dans des registres diamétralement opposés.

Du côté du D!, c’est la papesse de la techno Amelie Lens qui sera aux platines. La Belge de 32 ans est réputée pour sa musique minimaliste, sombre, martiale et rapide. Elle jouera le lendemain au Nordstern à Bâle avant de s’envoler pour l’Asie. Au MAD, ce sera une toute autre ambiance avec Ofenbach, qui sera au programme de Tomorrowland Winter en mars 2023. Le duo parisien est une véritable machine à tubes, calibrés pour le succès populaire. On pense naturellement ici à «Be Mine», «Katchi», «Wasted Love» ou encore «Head, Shoulders, Knees & Toes», une reprise d’une comptine pour enfants. Côté actu, César et Dorian ont sorti leur premier album, «I», fin 2022.