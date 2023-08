Canton de Zurich: Deux femmes braquent une boulangerie et se font attraper

Une femme est entrée dans une boulangerie dimanche matin vers 7h à Dielsdorf (ZH) et a menacé les employés avec une arme. Elle a exigé de l’argent en liquide et s’est enfuie avec plusieurs centaines de francs, écrit lundi la police cantonale zurichoise. Elle s’est échappée en voiture.

Les employés ont alerté la police et communiqué le signalement de la suspecte. Vers 9h, les agents ont arrêté deux Suissesses âgées de 35 et 37 ans, à Zurich. Ces dernières sont fortement soupçonnées d’être les auteures du braquage. Elles ont été interrogées et dénoncées au Ministère public.