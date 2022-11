France : Deux femmes condamnées pour avoir démembré un homme

Samedi, la justice française a condamné deux femmes à 22 ans et 17 ans de prison pour avoir violemment tué le compagnon de l’une d’elles, à Rouen.

La Cour d’assises de Seine-Maritime (France) a condamné samedi Céline V. et Jessica A. à respectivement 22 et 17 années de réclusion pour avoir en 2018 tué et démembré Sliman A., près de Rouen. Les deux femmes n’ont pas réagi lors de l’énoncé du verdict.