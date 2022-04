Amiens (F) : Deux femmes et un enfant découverts morts, enquête pour homicide ouverte

Les victimes ont été trouvées à la mi-journée par les pompiers, prévenus par un proche qui s’inquiétait de ne pas avoir de réponse à ses appels.

Les corps de trois personnes décédées, deux femmes et un «jeune enfant», ont été découverts vendredi dans un appartement d’Amiens, et une enquête pour homicide a été ouverte, a appris l’AFP auprès du parquet d’Amiens.

«Morts violentes»

Le compagnon d’une des deux femmes, née «dans les années 90» a été victime jeudi d’un accident de la route, une collision avec un poids lourd, et est hospitalisé à Amiens, a-t-il précisé. Son pronostic vital était engagé jeudi, et il ne peut-être entendu dans l’immédiat. Des autopsies seront menées dès samedi sur le corps de l’enfant et d’une des femmes victimes, les causes des décès n’étant pas encore établies, a-t-il ajouté.