Deux femmes nommées à la tête de la Fourchette verte

deux fourchettes et rien dans l'assiette

ganache 15.05.2020 à 10:15

L'on peut espérer que ces "2 spécialistes" de l'alimentation s'en prennent aussi à la pléthore de légumes HORS-SAISON, et à la sur-importation de produits venant de contrées lointains et qui poluent d'une part la planète et d'autre part n'ont souvent aucun intérêt alimentaire, ni gustatif. 🤔