Zurich/Graz (AUT) : Deux femmes tuées en quelques jours: un suspect arrêté en Autriche

Une quinquagénaire a été retrouvée sans vie chez elle à Zurich. La police a remonté la trace d’un suspect et a découvert que la police autrichienne venait de l’arrêter pour une autre affaire criminelle.

Il tue puis met le feu

Le lendemain de l’incendie, le suspect a pu être arrêté et aurait avoué l’homicide commis en Autriche, mais aucune autre victime n’est actuellement connue. L’homme n’a pas d’antécédents judiciaires et le motif des crimes n’est pas encore établi. L’enquête se poursuit en collaboration entre les autorités suisses et autrichiennes. Les liens entre les victimes et le suspect n’ont pas été communiqués.