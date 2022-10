Swatch puni pour des licenciements après un congé maternité

Le siège de Swatch, à Bienne. 20min/Simon Glauser

«Durant l’entretien de licenciement de Gabrielle*, on lui a dit: de cette façon, vous aurez plus de temps pour vous occuper de votre enfant», relate Me Céline Moreau, outrée. Depuis, la roue a tourné. Fin septembre, le Tribunal des prud’hommes a tranché: les renvois de Gabrielle et de sa collègue Catherine* prononcés à l’été 2020 par les boutiques Swatch, quelques jours après leur retour de congé maternité, sont abusifs. «Les deux jugements reconnaissent la discrimination fondée sur l’état de grossesse», se félicite ce jeudi l’avocate.

«Jurisprudence très importante»

«Malheureusement, on voit cela bien trop souvent, juge Alejo Patino, secrétaire syndical à Unia, qui a soutenu les deux femmes. Mais la longueur de la procédure décourage les dénonciations.» Me Moreau parle donc «d’une jurisprudence très importante, car il y a beaucoup de cas mais peu de décisions de justice.» Le site leg.ch ne recense ainsi que seize procédures intentées en Suisse depuis 2008 pour discrimination liée à la maternité, dont six victorieuses. «Or, selon le bureau d’études de politique du travail et de politique sociale (BASS), une femme sur dix perd son emploi en retour de congé maternité», dit l’avocate.

«Il faut que chaque femme se sente forte»

Gabrielle et Catherine, à l’évidence encore ébranlées, expliquent avoir voulu se battre pour les autres femmes. «Avec ce jugement, on récupère une petite partie de notre dignité, avance la première. Le droit à la maternité, ça fait partie de la vie.» La seconde abonde: «Je parle pour que cela ne se reproduise plus. L’homme devrait être l’égal de la femme, qui devrait être considérée autrement. C’est un combat, il faut que chaque femme se sente forte et aille jusqu’au bout.»

*Prénoms d’emprunt

Malgré son désaccord, Swatch ne fera pas appel Swatch Group a indiqué qu’il ne fera pas appel contre la décision des Prud’hommes. En revanche, il affirme que les licenciements «n’ont pas été prononcés en lien avec les grossesses. L’une des personnes a été licenciée en raison de très nombreuses absences avant la grossesse. L’autre a enfreint des instructions de travail claires peu après son retour de congé maternité.» Le groupe horloger précise qu’il s’agissait de licenciements ordinaires avec libération de l’obligation de travailler, et que les deux employées ont perçu leur salaire jusqu’à la fin de leur délai de congé.