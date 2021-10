Norvège : Deux fermes éoliennes violent les droits d’éleveurs de rennes

La Cour suprême norvégienne a estimé que deux fermes éoliennes – soit 151 turbines – empiètent sur les pâturages de troupeaux de rennes élevés par le peuple Sami.

Selon les avocats des éleveurs, cela devrait conduire au démantèlement des 151 turbines, dont l’édification s’est achevée en 2020 sur la presqu’île de Fosen (ouest) et qui font partie du plus grand projet d’énergie éolienne à terre en Europe. «Leur construction a été déclarée illégale et il serait illégal de continuer à les exploiter», a fait valoir auprès de l’AFP Andreas Brønner, qui représentait les éleveurs s’estimant lésés par l’une des deux fermes.