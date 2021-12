Billets du Paléo: deux festivaliers ont passé la nuit à l’Asse

Le Paléo est complet : Deux festivaliers ont passé la nuit sur l’Asse

Le festival nyonnais a mis ses billets en vente le 1er décembre 2021. Il a fallu un peu plus d’une heure pour tous les écouler.

À l’ouverture de la billetterie, à midi tapante, le festival, à vivre du 19 au 24 juillet 2022, a indiqué que 40’000 personnes étaient dans la file d’attente pour pouvoir commander un sésame. Vingt-deux minutes plus tard, toutes les places pour le vendredi 22 juillet 2022, avec DJ Snake, PNL et SCH en stars, avaient trouvé preneur, tout comme les abonnements pour la semaine. Deux minutes après, c’est le dimanche avec Stromae qui a affiché complet. À 12h37, c’était au tour du samedi avec OrelSan d’être rempli puis le jeudi avec Angèle et Francis Cabrel et, dans la foulée, le mercredi avec Sting. Finalement, c’est donc le mardi, avec un concert d’adieux de Kiss qui s’annonçait comme très attendu, qui a mis le plus de temps à se vendre avec 75 minutes au compteur. «Wouah! Le Paléo Festival est complet. La billetterie a connu un énorme succès, nous vous remercions infiniment. Votre fidélité et votre confiance nous réjouissent énormément», a twitté le festival. Visiblement, la pandémie n’a donc pas freiné la soif de concerts des aficionados du Paléo.