«Nous sommes partis à deux reprises au Lignon, vendredi soir. Les deux fois, les critères d’incendie étaient identiques, à savoir un feu dans un local à conteneur», relate Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Les deux incendies se sont déclarés en l’espace de trente minutes, dans la même zone géographique. «La première alarme a sonné à 23h42 au numéro 18 de l’Avenue du Lignon et la seconde à minuit seize au 77 Avenue du Lignon», précise l’officier.

«J’habite juste à côté. J’ai entendu du bruit. Quand j’ai regardé par la fenêtre, j’ai vu, dans la rue un peu plus bas, du feu et des pompiers partout. Il y avait pas mal de fumée», se souvient une habitante du quartier. «Dans tout ce que les gens jettent à la poubelle, il y a une grande quantité de plastique. C’est une matière fumigène, donc génératrice de fumée. Cette fumée monte depuis le local dans les allées de l’immeuble et c’est un problème. Alors une fois le feu maîtrisé, nous devons contrôler tous les appartements pour nous assurer que les locataires vont bien. Surtout lorsque c’est une heure tardive et que les gens vont se coucher», confie Nicolat Millot. Fort heureusement, les incendies n’ont fait aucun blessé et les habitants n’ont pas dû être évacués. L’origine des feux, pour l’heure inconnue, devra être déterminée par une enquête.