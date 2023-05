Tunisie: Une attaque fait 4 morts à Djerba, dont 2 fidèles d’une synagogue

Deux «visiteurs» de la synagogue ont été tués par les tirs de l’assaillant avant qu’il ne soit abattu, et quatre autres ont été blessés et évacués vers un hôpital, a ajouté le ministère. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a précisé dans un communiqué que les deux morts étaient «un Tunisien âgé de 30 ans et un Français de 42 ans», sans en fournir les identités. Un autre gendarme a également été tué et cinq autres blessés par les tirs de l’assaillant, selon le ministère de l’Intérieur.