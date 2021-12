Martinique : Deux figures de la lutte contre l’obligation vaccinale meurent du Covid-19

Deux représentants syndicaux qui militaient contre l’obligation vaccinale sur l’île sont décédés lundi. Âgés de 48 et 61 ans, ils auraient été contaminés lors d’une réunion de travail.

La Martinique déplore deux décès symboliques dans la lutte contre le Covid-19. Deux représentants syndicaux qui luttaient contre l’obligation vaccinale en Martinique sont morts des suites de la maladie, lundi. Le président de la Fédération des taxis indépendants de Martinique, Alain Decaille, est mort à l’âge de 61 ans, annonce Martinique La Première . Depuis le mois de septembre, il avait organisé plusieurs opérations escargot sur l’île pour dénoncer l’obligation vaccinale imposée à sa corporation. Atteint par le Covid-19, il a été hospitalisé pendant trois semaines et soigné en réanimation. Selon CNews , il n’était pas vacciné malgré son diabète.

Aimé Agat et Alain Decaille s’étaient engagés dans l’intersyndicale qui avait appelé à la grève générale, le 22 novembre 2021, pour marquer son opposition à l’obligation vaccinale et au pass sanitaire. Des barrages avaient été érigés sur l’île pendant une dizaine de jours. Un accord de méthode avait finalement été signé avec les autorités, mettant en place des ateliers sur sept thématiques différentes, parmi lesquelles la santé, la jeunesse, la vie chère, les transports, la chlordéconémie, la pêche et la culture.