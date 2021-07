Belgique - Deux fillettes de 10 ans sauvent de la noyade un garçonnet de 6

Vendredi, c’était le dernier jour du stage de natation hebdomadaire à la piscine communale de Deinze, en Flandre-Orientale. Les plus jeunes étaient dans le petit bassin, tandis que les plus grands étaient à côté, dans le bassin plus large et plus profond. Du haut des plongeoirs, Nora, 10 ans, observe ce garçonnet qui est sorti discrètement du petit bassin et flirte désormais dangereusement avec les limites en longeant le grand bassin.