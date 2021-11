Guatemala – Deux fils de l’ex-président du Panama prêts à être extradés aux Etats-Unis

Guatemala : Deux fils de l’ex-président du Panama prêts à être extradés aux États-Unis

Les deux enfants de Roberto Martinelli sont suspectés dans une affaire de corruption liée à un groupe de travaux publics brésiliens.

«Je souhaite exprimer ma décision d’accepter le processus d’extradition et de demander au tribunal d’effectuer les formalités nécessaires pour que celle-ci ait lieu le plus vite possible», a déclaré Ricardo Alberto Martinelli. Pendant l’audience, il a renoncé explicitement à continuer à introduire des recours contre le processus d’extradition, en cours depuis l’arrestation des deux frères le 6 juillet 2020 à l’aéroport de Guatemala alors qu’ils tentaient de regagner leur pays dans un vol humanitaire privé. Le tribunal a constaté que plus rien ne s’opposait à l’extradition et la procédure est désormais du ressort du Ministère guatémaltèque des affaires étrangères.