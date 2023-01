Panama : Deux fils de l’ex-président Martinelli seront arrêtés à leur retour

Deux fils de l’ancien président panaméen Ricardo Martinelli, détenus aux États-Unis et qui doivent être libérés et expulsés la semaine prochaine, seront arrêtés lors de leur retour au pays où ils sont accusés de blanchiment d’argent issu de pots-de-vin du groupe brésilien de BTP Odebrecht, a indiqué lundi la justice panaméenne.

Un tribunal panaméen a décidé de «rejeter catégoriquement» les demandes présentées par l’avocat de Luis Enrique et Ricardo Martinelli fils en vue de la «suspension du mandat d’arrêt» émis à leur encontre, a annoncé la justice panaméenne dans un communiqué. Les deux fils de l’ancien président auront purgé le 25 janvier la peine de trois ans de prison qui leur a été infligée pour corruption aux États-Unis.

Les deux fils arrêtés malgré 14 millions de dollars de caution

Le 3 janvier, l’avocat des deux frères, Me Carlos Carrillo, avait indiqué à l’AFP que ses clients avaient versé un total de 14 millions de dollars de caution afin d’éviter l’arrestation à leur retour. Cependant, le tribunal a jugé «qu’il n’est pas possible de priver d’effet le mandat d’arrêt» émis contre les deux frères car «celui-ci avait été analysé et amplement débattu au moment de prendre une décision sur les demandes de versement de caution pour leur mise en liberté».