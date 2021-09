Mobilité : Deux fois plus de morts en 2020 en transports publics

La pandémie a eu des répercussions sur le nombre de kilomètres parcourus en transports publics l’an dernier, mais le nombre d’accidents mortels a augmenté.

En tout, 27 personnes sont mortes dans des accidents en lien avec les transports publics en 2020, soit deux de plus que l’année précédente. Le trafic ferroviaire a été impliqué dans la plupart des décès (17), suivi des transports publics sur route (9) et des téléphériques (1). Il faut préciser que ces victimes sont en majorité des collaborateurs des sociétés de transport ou des tiers, et non des passagers.