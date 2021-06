Aviation : Deux fois plus de passagers dans les avions dans 20 ans

Si la crise sanitaire a secoué l’aviation mondiale, à long terme, la croissance devrait revenir avec 8,5 milliards de passagers prévus en 2039.

Si les perspectives du transport aérien mondial sont sombres à court terme, le secteur devrait continuer de se développer ces 20 prochaines années (image d’illustration). Pixabay

Passé le violent trou d’air provoqué par la crise sanitaire, le secteur aérien mondial pense reprendre à terme son ascension malgré les pressions sociétales en Europe invitant à se détourner de l’avion pour lutter contre le réchauffement climatique. La pandémie de Covid-19 a mis à l’arrêt le trafic aérien mondial qui ne devrait retrouver son niveau d’avant-crise qu’à partir de 2023.

Mais sur 20 ans, la fréquentation devrait presque doubler, passant de 4,5 milliards de passagers en 2019 à près de 8,5 milliards en 2039 – un milliard de moins que projeté avant-crise selon les prévisions de l’Iata, l’Association internationale du transport aérien. Les avionneurs, qui ont drastiquement réduit leur production d’avions l’an passé face à une demande atone de compagnies aériennes financièrement exsangues, se mettent donc en ordre de marche.

Airbus a annoncé qu’il se préparait à remonter en cadence pour produire 64 monocouloirs A320 par mois en 2023, plus qu’il n’en a jamais assemblé. Le constructeur européen envisage même jusqu’à 75 appareils mensuels d’ici à 2025. Boeing table de son côté sur un besoin de 43.110 avions neufs d’ici à 2039, en grande majorité des moyen-courriers, et un quasi-doublement de la flotte mondiale à cet horizon. L’Asie devrait absorber 40% de cette demande.

Comme après le 11 septembre ou la crise financière de 2007-2009, «le secteur montrera une nouvelle fois qu’il est résilient», selon Darren Hulst, un dirigeant de la division d’aviation commerciale de Boeing. «L’avion n’est utilisé que par 1% de la population mondiale, par la simple augmentation démographique et le fait que les gens deviennent plus riches, il y aura une demande de transport aérien et donc une demande d’avions» accrue, affirme Marc Ivaldi, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Si les flottes d’avions les plus importantes se trouvent historiquement en Amérique du Nord et en Europe, «les hausses les plus importantes au cours de la prochaine décennie sont attendues dans les économies en développement d’Asie et du Moyen-Orient», observe le cabinet Oliver Wyman dans une étude.

Pas de «honte de prendre l’avion»

Airbus a livré 19% de ses avions produits en 2020 en Chine, davantage qu’aux États-Unis, et cette tendance ne devrait pas s’inverser. Dans de nombreux pays où les classes moyennes se développent, pouvoir prendre l’avion était impensable pour la génération précédente. «Pour ses nouveaux passagers potentiels, le concept même de Flygskam est tout à fait étranger», estime le Centre pour l’aviation (CAPA).

Popularisé en Suède en 2018, le «flygskam» («la honte de prendre l’avion» en suédois) entend dénoncer l’impact du transport aérien sur le réchauffement climatique, responsable de 2 à 3% des émissions mondiales de CO2. En 2019, le trafic a bien décru de 4%… en Suède mais il n’y eut jamais autant de vols comptabilisés en Europe que cette année-là, selon l’organisme européen de surveillance du trafic aérien Eurocontrol.

«Le flygskam n’a strictement aucun impact», tranche Marc Ivaldi. «Quelqu’un qui va faire un voyage par an en avion, vous croyez vraiment qu’il va se dire que ça pollue trop et qu’il ne le fera pas?» La Suède comme la France ont bien commencé à réintroduire des trains de nuit au nom de la transition écologique et Paris a supprimé certaines lignes aériennes intérieures en cas d’alternative de moins de 2h30 en train.

Cette dernière mesure est même «inutile», selon Marc Ivaldi, le ferroviaire ayant depuis longtemps pris le pas sur l’avion sur les liaisons en question. Le secteur aérien s’est engagé à diviser par deux d’ici à 2050 ses émissions par rapport à 2005. Cela est aussi guidé par un impératif économique, rappelle-t-il: les compagnies sont incitées à moderniser leurs flottes avec des avions plus rentables qui consomment moins de carburant, donc qui polluent moins. À ce titre, le Covid-19 pourrait bien servir d’accélérateur, ayant mis au rebut les appareils trop gourmands.

A court terme, le tableau reste noir Avec l’annonce de réouvertures de frontières en Europe, les réservations aériennes repartent en flèche, mais les entreprises européennes du secteur de l’aviation, torpillées par le Covid-19, auront besoin de plus qu’un bon été pour dépasser la pire crise de leur histoire. Tous les acteurs du transport aérien d’Europe le constatent: leurs clients, après des mois d’entraves aux mouvements, se pressent en nombre pour décrocher un siège d’avion pour les vacances. Sans encore retrouver le niveau de 2019, l’activité passagers pourrait atteindre 69% de celui-ci en Europe en août, selon le scénario le plus optimiste de l’organisme européen de surveillance du trafic aérien Eurocontrol, bien mieux que la moyenne de l’été 2020 (moins de 45%). Mais le doute persiste sur la solidité de la reprise: en 2020, l’été n’avait été qu’un feu de paille, et le voyage aérien était ensuite retombé très bas. Ce marasme s’est poursuivi au printemps 2021, et les professionnels redoutent l’émergence d’un variant résistant aux vaccins qui provoquerait une réédition de ce scénario noir. Et même sans une telle éventualité, les projections pour l’ensemble de 2021 voient le trafic aérien européen n’atteindre que 50% de 2019, a souligné Thomas Reynaert, directeur général d’A4E: «Ce n’est pas si énorme.» Le secteur ne voit au mieux un retour aux niveaux d’avant-crise en Europe qu’en 2024, a-t-il rappelé. Autre nuage à l’horizon pour les compagnies traditionnelles, une étude publiée mardi par la Montpellier Business School conclut que «les voyageurs d’affaires devraient remplacer 38% de leurs déplacements professionnels en avion par des visioconférences» à l’avenir. Les groupes de compagnies historiques (Air France-KLM, Lufthansa, IAG -maison mère de British Airways et Iberia-), accablées par leurs coûts fixes dont de coûteuses flottes, sortent de la crise très fortement endettés. Malgré des retraits d’appareils et des réductions d’emplois, elles ont essuyé des milliards d’euros de pertes en 2020.