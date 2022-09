Guerre en Ukraine : Deux fois plus de Russes sont entrés en Finlande depuis la mobilisation

Au début de la semaine, le niveau avoisinait les 3100, et le nombre d’entrées de jeudi est similaire à celui d’un jour de week-end, traditionnellement plus chargé. Le nombre de passages vers la Finlande dépasse nettement celui vers la Russie, mais reste toutefois relativement faible par rapport, par exemple, au niveau prépandémie de Covid-19, selon les gardes-frontières.

L’ordre de mobilisation partielle annoncé par le président Vladimir Poutine semble avoir amplifié les départs de Russes à l’étranger, inquiets de pouvoir devoir servir durant la guerre en Ukraine. Les autorités ont affirmé que 300’000 réservistes seraient appelés, mais de nombreux Russes redoutent une mobilisation beaucoup plus massive.

Nombre de visas déjà divisé par dix

«Le tourisme et les voyages de Russes doivent être interrompus, y compris le transit via la Finlande», a affirmé la Première ministre sociale-démocrate Sanna Marin, jeudi. Le risque posé par les voyageurs russes doit être «réévalué» après l’ordre de mobilisation de Moscou, selon elle. «D’autres pays, comme les pays baltes et la Pologne, ont utilisé ce risque de sécurité comme un argument pour empêcher des gens d’entrer.»