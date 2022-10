Genève-France : Deux fois taxés, leur héritage part en fumée

Les services fiscaux genevois et français se renvoient la balle, tandis deux seniors voient leur argent s’envoler. Âgés de 67 et 72 ans, des frères lyonnais ont touché 125’000 euros, légués par un cousin décédé dans un EMS genevois. Taxés doublement – de chaque côté de la frontière – les héritiers n’ont au final pas vu le moindre centime de cette somme. Au contraire, ils ont même dû s’acquitter d’environ 20’000 euros pour divers frais, relate la « Tribune de Genève » .

Faute de convention bilatérale ad hoc, lorsqu’un héritage implique des résidents de notre pays et de l’Hexagone, ceux-ci sont soumis au droit suisse et au droit français. Du coup, «le fisc suisse ne veut pas tenir compte du montant payé en France et le fisc français ne veut pas tenir compte du montant payé en Suisse», résume un des héritiers malheureux. Ce dernier a notamment écrit aux députés de l’Assemblée nationale, à Paris, pour faire bouger les choses.