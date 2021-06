VALAIS - Deux foyers d’accueil aux réfugiés, victimes de malversations

Selon l’Inspection des finances du canton du Valais (IF), plusieurs irrégularités ont été constatées dans la gestion des comptes des foyers d’accueil pour réfugiés de Saint-Gingolph et de Sion. Au total, le préjudice se monte à quelque 200’000 francs. Les deux affaires n’ont aucun lien entre elles. Le Ministère public a ouvert deux enquêtes.

Alertée l’automne dernier par le Service de l’action sociale, l’IF a mené l’enquête. Elle a établi que le comptable du bureau d’accueil de Sion avait prélevé en cash ou via le compte bancaire du foyer, quelque 167’000 francs entre 2019 et 2020. Lors du bouclement des comptes, il a tenté, sans succès, de masquer ses irrégularités par l’intermédiaire d’une opération comptable grossière. Le collaborateur a reconnu les faits. Il a d’abord été suspendu et licencié, comme l’indique Le Nouvelliste, ce mardi. Des discussions sont menées pour trouver un arrangement au niveau du remboursement.