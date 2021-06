Italie : Deux frères de 5 et 10 ans abattus en pleine rue

Un trentenaire a tué deux garçons qui jouaient dans la rue et un homme de 84 ans, dimanche près de Rome. Un litige entre le tireur et le père des enfants pourrait être à l’origine du drame.

Un drame est survenu dimanche matin à Ardea (It), près de Rome. Deux frères de 10 et 5 ans ainsi qu’un homme de 84 ans ont été abattus en pleine rue. Le tireur, un individu de 35 ans, s’est barricadé chez lui après la fusillade et a mis fin à ses jours. Selon le «Corriere della Sera», Andrea P. est sorti de chez lui vers 11h et a croisé sur son chemin David et Daniel, qui jouaient tranquillement. D’après la grand-mère des enfants, le trentenaire leur a tiré dans le cou et la poitrine.