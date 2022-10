La Chaux-de-Fonds (NE) : Deux frères de 7 ans kidnappés au domicile de leur grand-maman

Dans un contexte de conflit familial concernant une garde d’enfants, les ravisseurs ont ligoté et bâillonné la femme de 54 ans, avant de prendre la fuite avec les deux enfants.

Vers 12h45, deux à trois individus se sont présentés dans un appartement situé dans le quartier des Arêtes. A cet endroit, ils ont agressé une ressortissante espagnole de 54 ans qui gardait à son domicile ses petits enfants. Les agresseurs ont ligoté et bâillonné la victime, puis ont emmené les enfants. Ils ont pris la fuite dans une direction inconnue. La quinquagénaire a pu se libérer et a fait appel à la police à 13h05. Aussitôt, un important dispositif a été mis en place par la police neuchâteloise et ses partenaires afin de retrouver ces enfants dont la santé est fragile.