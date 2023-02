Terrorisme : Deux frères pakistanais libérés de Guantanamo et rapatriés

Deux frères pakistanais, Abdul et Mohammed Rabbani, ont été libérés de la prison militaire américaine de Guantanamo après 20 ans de détention et rapatriés dans leur pays.

Abdul Rabbani, né en 1967, était considéré comme l’un des plus vieux détenus de cette prison très controversée située dans une base militaire américaine sur l’île de Cuba. Il avait été accusé par les autorités américaines d’avoir travaillé pour le cerveau présumé des attentats du 11-Septembre, Khalid Sheikh Mohammed, dit «KSM», et d’avoir opéré une cache d’Al-Qaïda à Karachi, au Pakistan.

Son frère cadet Mohammed Rabbani, né en 1969, était accusé d’avoir recruté son aîné dans des cercles extrémistes et d’avoir géré des voyages et des finances de KSM et d’Abd al-Rahim al-Nashiri, considéré comme le cerveau des attaques contre le pétrolier français Limburg en 2002 et le navire américain USS Cole en 2000.