Vevey (VD): Deux garçons de 2 ans avec les mains et les pieds attachés dans une garderie

La Fondation accueil collectif de la petite enfance a alerté tous les parents des faits graves qui ont eu lieu dans une crèche située dans la commune de Montreux. (Photo d’illustration) afp

Mine défaite ou tête baissée, quatre enfants d’une garderie de Montreux sont assis à même le sol. Parmi eux, deux garçons de 2 ans ont les mains et les pieds entravés. On est en novembre 2020. Auteure des faits, Liz*a photographié la scène pour l’envoyer par Snapchat à Léa*, une collègue absente. Derrière Liz, une stagiaire âgée de 15 ans, a tout immortalisé avec son portable et a alerté la crèche. Liz et Léa ont été virées par la Fondation Accueil collectif de la petite enfance de Montreux et environs.

«Ils faisaient les clowns»

Poursuivies pour contrainte et complicité de contrainte, le duo d’éducatrices était au Tribunal jeudi. «Deux garçons faisaient les clowns. Je les ai attachés 10 à 15 secondes avec une ficelle en laine, sans serrer», a justifié Liz, 28 ans, visiblement très éprouvée. Entendue comme témoin, la stagiaire est revenue à la charge. D’après elle, un des enfants aurait déjà été entravé par le passé car «il courait à l’heure de la sieste». Le duo a accusé la dénonciatrice de s’acharner.

«Elle est douce, introvertie, discrète. Même si elle est très influençable, je ne la croyais pas capable d’attacher un enfant. Comme quoi, on ne connaît jamais bien ses collègues», a déclaré une éducatrice à propos de Liz. Selon elle, la stagiaire a cherché, en vain, à être amie avec Liz et Léa, qui s’entendaient bien et bossaient en binôme.

De deux accusées à une seule

Ce témoignage a été suivi d’une suspension d’audience au terme de laquelle, le procès a connu un rebondissement. Après concertations avec son avocat, Liz a retiré son opposition. Ce qui a eu pour conséquence la confirmation de sa condamnation par ordonnance pénale à 60 jours-amende à 60 francs avec un sursis de quatre ans et à une amende de 900 francs. Léa ayant maintenu son opposition à l’ordonnance pénale la condamnant à 30 jours-amende à 50 francs avec un sursis de deux ans et à une amende de 400 francs, l’audience s’est poursuivie avec elle comme seule et unique prévenue.

«Condamnée avant d’être jugée»

«Certains trouvent rigolo d’attacher des enfants de 2 ans. Les parents, eux, ne trouvent pas ça rigolo. La voie de fait, la violation du devoir d’assistance et la complicité de séquestration doivent aussi être retenues contre Léa», a plaidé Me Daniel Trajilovic, avocat des parents d’un des garçons. «A 27 ans, ma cliente vit chez ses parents. Elle avait retrouvé du travail dans une crèche mais a été licenciée à cause de cette affaire. Elle a été condamnée avant d’être jugée. Personne ne sait à quel moment elle a vu la photo. Comment être complice sans contribuer à la réalisation d’une infraction que l’on ignore? Il faut un jugement de libération, voire de réhabilitation», a soutenu Me Yero Diagne, l’avocat de Léa. Verdict dans les prochains jours.

*Prénoms d’emprunt