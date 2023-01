Football: Deux gardiens suisses devraient changer de club

Jonas Omlin et Yann Sommer, ici au Mondial au Qatar, pourraient se croiser ces prochains jours.

Depuis la mi-décembre, le Bayern Munich est en alerte. Son gardien, Manuel Neuer, portier de l’équipe d’Allemagne aux 117 sélections et un titre de champion du monde (2014), est blessé. Tout juste éliminé du Mondial au Qatar, il s’est fracturé une jambe, alors qu’il «se vidait la tête» en faisant du ski de randonnée…

Ces derniers jours, certains médias allemands ont même évoqué la fin de la carrière du portier dix fois champion de Bundesliga. Sa blessure serait plus grave que prévu et le Bayern doit songer à l’avenir.

Et cet avenir, les Munichois le verrait bien avec Yann Sommer dans les buts. Le gardien de l’équipe de Suisse est le favori de l’organisation bavaroise. Mais, il y a peu de temps encore, le club de Sommer, Mönchengladbach, ne voulait pas entendre parler d’un départ, inquiet de devoir trouver un remplaçant à son gardien depuis plus de 300 matches et du prix de cette petite affaire.