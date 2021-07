JO de Tokyo - Deux Géorgiens à la maison après avoir perdu leur accréditation

D eux G éorgiens ont perdu leur accréditation aux JO de Tokyo . Les deux judokas, médaillés d’argent au Japon, ont enfreint les règles anti-Covid en quittant le Village olympique . Il s’agit du premier cas connu de sportifs sanctionnés aux Jeux pour n’avoir pas respecté les sévères restrictions en vigueur qui interdisent notamment aux participants de quitter leur logement, sauf pour s’entraîner et participer aux compétitions.

‹‹Ils voulaient juste prendre un peu l’air, se détendre après une journée de compétition compliquée et une période de confinement difficile.››

Vazha Margvelashvili (27 ans) et Lasha Shavdatuashvili (29 ans) se sont aventurés h ors de leur bulle pour rencontrer «une de leurs bonnes connaissances» qui vit au Japon, a admis un responsable du CNO géorgien sous couvert d’anonymat. «Quand ils sont sortis du Village, personne ne les a arrêtés à la sortie. Ils ont donc pensé qu’ils pouvaient sortir», a déclaré ce responsable à l’AFP. «Ils voulaient juste prendre un peu l’air, se détendre après une journée de compétition c ompliquée et une période de confinement difficile».