Jura: Trafiquants de crystal meth derrière les barreaux 

Porrentruy (JU) : Deux gros trafiquants jurassiens de crystal meth derrière les barreaux

La justice vient de condamner le chef d’un réseau de dealers et son homme de main à 8 et et 4 ans de prison.

La crystal meth rapporte gros aux dealers. Getty Images/iStockphoto

Comme beaucoup l’ont découvert avec la série à succès Breaking Bad, la méthamphétamine ou crystal meth est une vraie machine à faire de l’argent. Bien plus puissante que la cocaïne, cette drogue donne aux consommateurs une sensation de toute-puissance ainsi qu’une dépendance physique et psychique immédiate. Pour la police, c’est un véritable fléau. Mais elle est parvenue à mettre fin à un important réseau, qui alimentait une bonne partie de la Suisse romande. Vendredi, son cerveau et son homme de main, tous deux consommateurs, ont écopé respectivement de 8 ans et 4 ans de prison, explique «Le Quotidien jurassien».

Le principal accusé a distribué, entre 2015 et 2020, environ 2,6 kilos de meth. Il la fournissait à 60 francs le gramme à ses revendeurs et à 200 francs aux petits consommateurs. Il a ainsi empoché des centaines de milliers de francs et menait un impressionnant train de vie, entre palaces, voitures de luxe et salons de massage. C’est d’ailleurs grâce à sa petite amie, une ancienne prostituée, que l’argent était blanchi. Elle a écopé de 24 mois de prison avec sursis, ajoute «Le Quotidien jurassien». En outre, pour échapper à la police, le grossiste avait forcé un barrage, roulé à contresens sur l’autoroute et provoqué un accident dans un rond-point. Finalement, c’est en Espagne, en compagnie de sa Dulcinée, qu’il avait été arrêté.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l'essentiel des infos de la journée.