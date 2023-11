Démographie: la Suisse n’a jamais été aussi multiculturelle

La tendance haussière ne risque pas de s’arrêter à l’avenir, selon le démographe et professeur à l’Université de Genève, Philippe Wanner. «Le chiffre devrait encore augmenter par l’effet cumulé du décès des générations anciennes majoritairement suisses, notamment des baby-­boomers, et de l’arrivée des enfants de deuxième génération», précise l’expert. Avant de relativiser les données: «Ce n’est pas un indicateur parmi les plus pertinents dans la mesure où la notion même de personne issue de la migration est floue et recouvre toute une série de réalités.»

Suisse romande appréciée

Outre le Tessin (50,1%), plus de la moitié de la population des cantons de Vaud (52,3%) et de Genève (64,4%) provient de la migration. «La répartition de la population étrangère sur le territoire dépend des besoins de l’économie et de la proximité des frontières, souligne Philippe Wanner. C’est pourquoi les cantons de Genève et de Vaud comptent un chiffre plus élevé que la moyenne suisse. Le canton de Neuchâtel (42,3%) est proche du niveau moyen, car moins attractif, tandis que des cantons de Suisse centrale sont largement au-dessous de cette moyenne.»