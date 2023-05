Blausee (BE): Deux hérons meurent dans un filet protégeant des poissons

Le volatile s’est retrouvé pris dans les filets recouvrant une pisciculture. 20min/Lecteur reporter

«J’ai été choqué de voir ces si grands et fiers oiseaux suspendus là et l’idée qu’ils soient morts misérablement, de faim, après s’être débattus, m’a attristé» déclare un témoin qui se promenait samedi dernier devant l’élevage de truites bio du Blausee (BE) et qui a aperçu deux hérons qui pendaient dans des filets de protection. Il comprend que la pisciculture protège les poissons «mais il est inacceptable que d’autres animaux souffrent et meurent dans d’atroces souffrances pour cela» poursuit le lecteur.

Contacté, Janis Buergi, qui gère le site et la pisciculture, a eu connaissance de ce cas. Il ajoute: «De tels incidents sont très rares, le dernier incident similaire remonte à des années.» Si des oiseaux se prenaient dans les filets, ils seraient immédiatement libérés par les collaborateurs. «En semaine, les installations sont contrôlées à plusieurs reprises pour nourrir les poissons. Le week-end, les truites sont nourries matin et soir et les éventuels oiseaux sont libérés des filets. Ce qui devrait exclure qu’un oiseau capturé ne meure de faim.» Pour le cas constaté samedi à midi, Janis Buergi n’a pas d’explication et mène l’enquête.

Les filets tendus au-dessus de la pisciculture correspondent aux normes actuelles en la matière en Suisse et sont contrôlés plusieurs fois par an par l’office vétérinaire, les gardes-chasse ou d’autres personnes chargées de la surveillance, et également par BioSuisse ajoute Janis Buergi.

