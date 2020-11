Jon Rham est en feu, alors que le Masters d’Augusta va commencer jeudi. Le No 2 mondial, qui est toujours à la recherche d’un premier titre en majeur, a réussi non pas un, mais deux «trous en un».

Il a commencé son incroyable semaine lundi, avec son premier «hole-in-one» sur le trou No 4 du parcours géorgien: un solide coup de fer 5 pour trouver la cible à 205 mètres. Il a réalisé cet exploit lors d’un tour d’entraînement en compagnie de Rickie Fowler et Brendon Todd.

Sur son compte Instagram, il a légendé son premier exploit de la sorte: «Les trous en un sont toujours spéciaux, encore plus à l’Augusta National. Espérons que cela se reproduira plus tard dans la semaine!»

Rham ne croyait pas si bien dire, puisqu’il a remis le couvert le lendemain, mardi, avec un «hole-in-one» encore plus incroyable, cette fois-ci sur le trou No 16. Il s’est appuyé sur l’eau avec des ricochets pour atteindre le but.