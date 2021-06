Canton de Berne : Deux hommes accusés d’une trentaine de vols

Soupçonnés d’avoir commis près de 30 vols - la plupart dans le canton de Berne -, dans la rue ou le train, deux hommes ont été arrêtés au terme d’une longue enquête.

La police cantonale bernoise a réussi à confondre deux voleurs présumés dans le cadre d ’ une vaste enquête. Ils sont accusés d ’ avoir commis 28 vols, dont la plupart auraient été perpétrés dans le canton de Berne entre octobre 2020 et février 2021.

Arrêtés à Bienne et à Neuchâtel

Le jeune a été emmené au poste de police, ses données signalétiques ont été enregistrées et il a ensuite été relâché. Sur les lieux de plusieurs tentatives de vols, fin décembre 2020, à Aarberg et Lyss, des traces ont pu être relevées, permettant de prouver sa présence sur place. Il a finalement été arrêté par le corps des gardes-frontière à Bienne, le 20 janvier 2021, et remis à la police bernoise. Le Ministère public régional Jura bernois - Seeland a ensuite placé le suspect en détention provisoire.