Gare de Viège (VS) – Deux hommes arrêtés après avoir tabassé un Erythréen

Gare de Viège (VS) : Deux hommes arrêtés après avoir tabassé un Érythréen

La police a mis la main sur deux personnes après une altercation dans le passage sous-voie de la gare de Viège. L’un d’eux était mineur.

La police, qui avait été avertie par un témoin, a mené des investigations qui lui ont permis de retrouver et d’arrêter les deux personnes impliquées. «Il s’agit d’un Suisse de 35 ans et d’un Croate de 17 ans, tous deux domiciliés dans le Haut-Valais», informe-t-elle. Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert une instruction.