Chauffeur de bus tabassé en France

Deux hommes arrêtés: «ils l’ont laissé inconscient sur le trottoir»

Deux hommes de 22 et 23 ans, soupçonnés d'avoir violemment frappé dimanche un chauffeur de bus, en état de mort cérébrale depuis, ont été inculpés pour tentative d'homicide volontaire.

Outre ces deux suspects, connus des services de police, deux autres hommes, des trentenaires, ont été inculpés, l'un pour «soustraction de criminel à l'arrestation et aux recherches et non assistance à personne en danger» et le second, pour «non assistance à personne en danger».